Kurukshetra News: भैरियां कॉलेज में पोस्टर मेकिंग और व्याख्यान से दिया जल संरक्षण का संदेश

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नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर के इंचार्ज डॉ. जितेंद्र ने जल संसाधनों की स्वच्छता विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि धरती पर उपलब्ध कुल पानी का केवल 0.5 प्रतिशत ही पीने योग्य है, इसके बावजूद रासायनिक खाद और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण जल प्रदूषित हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों को कम पानी का उपयोग करने, जैविक खेती अपनाने और घरों में एसटीपी की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया।

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पिहोवा। राजकीय महाविद्यालय भैरियां में जल संरक्षण दिवस पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता और व्याख्यान का आयोजन किया गया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में आरती ने प्रथम, मोनिका ने द्वितीय और दिव्यांशी ने तृतीय स्थान हासिल किया। कार्यक्रम का आयोजन इको क्लब, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर और पर्यावरण समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।