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Kurukshetra News: भटेड़ी स्कूल में लगाया कानूनी जागरूकता शिविर

Sat, 31 Oct 2026 02:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:18 AM IST
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Legal awareness camp organized at Bhatedi School
पिहोवा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत भटेड़ी स्कूल में कानूनी जागरुकता शिविर लगाया गया। शिविर में अतिरिक्त सिविल जज भारत के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, यौन शोषण से बचाव और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों को बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों संबंधी सहायता प्राप्त करने के तरीकों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को सरल व व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से सुरक्षित रहने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। संवाद
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