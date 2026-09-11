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कुरुक्षेत्र ब्रेकिंग: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पीएचडी लाइब्रेरी की छत पर लगी आग, काफी नुकसान होने की आशंका

Fri, 11 Sep 2026 07:43 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Published by: मयूर शर्मा Updated Fri, 11 Sep 2026 07:43 PM IST
सार

देर शाम अचानक भड़की आग, छात्रों की मदद से बुझाने का प्रयास; आग से काफी नुकसान होने की आशंका।

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Kurukshetra Breaking: Fire breaks out on the roof of the Kurukshetra University PhD library
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पीएचडी लाइब्रेरी की छत पर लगी आग - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

विस्तार
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कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पीएचडी लाइब्रेरी की छत पर शुक्रवार देर शाम अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरातफरी मच गई। आग से काफी नुकसान होने की सूचना है। छात्रों की सहायता से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। 
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