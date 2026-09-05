Kurukshetra News: केयू में शुरू होगा नया ट्रांसलेशन डिप्लोमा, दो भाषाओं में पढ़ाई
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:00 AM IST
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कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र की ओर से विद्यार्थियों की बढ़ती रुचि और जरूरत के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। संस्थान अब जर्मन से अंग्रेजी और फ्रेंच से अंग्रेजी अनुवाद के एक-एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की तैयारी में है।
जिसके बाद छात्रों को इसकी अलग से सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने इस सत्र से एमएससी गणित और एमए इतिहास की पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से शुरू की है।
ऑनलाइन शिक्षा में विदेशी भाषाओं की ओर विद्यार्थियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए दूरस्थ विभाग लगातार कई बड़े फैसले ले रहा है। चाहे वो बीए में तीनों वर्ष पाठ्यक्रम के तौर पर जपानी, फ्रेंच, जर्मन भाषा शुरु करना हो। या फ्रेंच भाषा को लेकर विद्यार्थियों की बढ़ती रुचि को लेकर अब ट्रांसलेशन डिप्लोमा हो। इन सब को देखते हुए अनुवाद से जुड़े नए पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके जरिए विद्यार्थियों को भाषा ज्ञान के साथ अनुवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
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जिसके बाद छात्रों को इसकी अलग से सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने इस सत्र से एमएससी गणित और एमए इतिहास की पढ़ाई भी ऑनलाइन माध्यम से शुरू की है।
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ऑनलाइन शिक्षा में विदेशी भाषाओं की ओर विद्यार्थियों के बढ़ते रुझान को देखते हुए दूरस्थ विभाग लगातार कई बड़े फैसले ले रहा है। चाहे वो बीए में तीनों वर्ष पाठ्यक्रम के तौर पर जपानी, फ्रेंच, जर्मन भाषा शुरु करना हो। या फ्रेंच भाषा को लेकर विद्यार्थियों की बढ़ती रुचि को लेकर अब ट्रांसलेशन डिप्लोमा हो। इन सब को देखते हुए अनुवाद से जुड़े नए पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसके जरिए विद्यार्थियों को भाषा ज्ञान के साथ अनुवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
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