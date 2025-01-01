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Kurukshetra News: स्कूल गेम्स में केयू हॉकी सेंटर के खिलाड़ियों ने जीते पदक

Tue, 06 Oct 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:33 AM IST
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KU Hockey Centre players won medals at the School Games.
कुरुक्षेत्र। विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए निदेशक डीएस राणा व अन्य। खेल विभाग - फोटो : Archive
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संचालित खेलो इंडिया हॉकी सेंटर के खिलाड़ियों ने हरियाणा स्कूल गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए। सिरसा में 15 से 17 सितंबर तक आयोजित हरियाणा स्कूल गर्ल्स हॉकी गेम्स चैंपियनशिप में अंडर-19 वर्ग में सेंटर की खिलाड़ी मन्नत ने दूसरा स्थान हासिल किया जबकि अंडर-17 वर्ग में पावनी, शिवानी और कुंज ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

कुवि के खेल निदेशक प्रो. दिनेश राणा ने खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि खेलो इंडिया हॉकी सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में सेंटर के तीन लड़कों और दो लड़कियों ने भी प्रतिभागिता की। खिलाड़ियों को हॉकी कोच मलकीत कौर के मार्गदर्शन में नियमित रूप से सुबह-शाम प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
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