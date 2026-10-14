Kurukshetra News: दुर्घटना में कंदोली के युवक की मौत

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बाबैन। बाबैन के निकटवर्ती गांव कंदोली में लाडवा-शाहाबाद रोड पर हुई एक सड़क दुर्घटना में संजीव कुमार की मौत हो गई।संजीव दिहाड़ी मजदूरी करता था और शाम करीब 6 बजे घर से निकला था। रात करीब 10 बजे गांव के अरुण ने उसके पिता धर्मपाल को फोन किया। उसने बताया कि एक महिंद्रा पिकअप चालक ने संजीव को कुचल दिया है। मौके पर पहुंचे धर्मपाल और राकेश ने संजीव को मृत पाया। संजीव की गर्दन टूटी थी और उसका शरीर खून से लथपथ था। पुलिस ने धर्मपाल की शिकायत पर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक संजीव अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चे छोड़ गया है।