Kurukshetra News: जरनैल सिंह बने हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के जिला प्रधान

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बैठक में संगठन के विस्तार और नई जिम्मेदारियां सौंपने पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से जरनैल सिंह को इंटक यूनियन का जिला प्रधान नियुक्त किया गया। उन्होंने नई भर्ती और पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। जरनैल सिंह ने कहा कि इन मुद्दों पर जल्द ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। शेर सिंह ढांडा को चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का सदस्यों ने स्वागत किया।संगठन मजबूती का अभियानयूनियन ने पिहोवा, शाहाबाद, थानेसर और लाडवा सहित सभी ब्लॉकों में संगठन मजबूत करने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द ही पदाधिकारियों को आमंत्रित कर उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी। यूनियन को सक्रिय, अनुशासित और एकजुट बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। मजदूरों और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को प्रशासन के समक्ष प्राथमिकता से उठाया जाएगा। पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा का संकल्प लिया।