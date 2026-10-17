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Kurukshetra News: जरनैल सिंह बने हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन के जिला प्रधान

Sat, 17 Oct 2026 02:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:17 AM IST
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Jarnail Singh becomes district president of Haryana Roadways Workers Union
कुरुक्षेत्र। इंटक से संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन ने संगठन को मजबूत करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए यह कदम उठाया गया है। यूनियन कार्यालय में पदाधिकारियों और कर्मचारियों की एक बैठक हुई। प्रदेश सचिव जगतार सिंह सोढ़ी और प्रदेश महासचिव ज्ञान सिंह शाहपुर ने बैठक की अगुवाई की।
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बैठक में संगठन के विस्तार और नई जिम्मेदारियां सौंपने पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से जरनैल सिंह को इंटक यूनियन का जिला प्रधान नियुक्त किया गया। उन्होंने नई भर्ती और पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठाई। जरनैल सिंह ने कहा कि इन मुद्दों पर जल्द ही आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। शेर सिंह ढांडा को चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनियुक्त पदाधिकारियों का सदस्यों ने स्वागत किया।
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संगठन मजबूती का अभियान
यूनियन ने पिहोवा, शाहाबाद, थानेसर और लाडवा सहित सभी ब्लॉकों में संगठन मजबूत करने का फैसला किया है। इसके लिए जल्द ही पदाधिकारियों को आमंत्रित कर उन्हें जिम्मेदारियां दी जाएंगी। यूनियन को सक्रिय, अनुशासित और एकजुट बनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। मजदूरों और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को प्रशासन के समक्ष प्राथमिकता से उठाया जाएगा। पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा का संकल्प लिया।
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