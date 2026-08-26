Kurukshetra News: पति की हत्यारोपी बिमला से पांचवें दिन भी पूछताछ नहीं, बोली बनी बाधा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:04 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:04 AM IST
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कुरुक्षेत्र। पिहोवा रोड स्थित राज पैलेस के पीछे पति की हत्या के मामले में पुलिस मंगलवार को आरोपी बिमला से पूछताछ नहीं कर पाई। स्वास्थ्य कारणों से उसके बयान दर्ज नहीं हो सके। बिमला के बयान हत्या के कारणों को समझने के लिए अहम हैं। बयान दर्ज न होने से जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। पुलिस टीम मंगलवार को अस्पताल पहुंची, पर चिकित्सकों ने उसकी स्वास्थ्य स्थिति के कारण बयान दर्ज करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि, महिला की हालत में सुधार है और वह बेहतर बातचीत कर रही है। बिमला पुलिस से बातचीत में अपनी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग कर रही है। वह हिंदी के कुछ ही शब्द बोल पाती है, जिससे पुलिस को उसकी बातें समझना चुनौती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, भाषा समस्या बनी रहने पर उसके क्षेत्र के किसी व्यक्ति की मदद ली जा सकती है।
पांच दिन से मिलने नहीं आया कोई परिजन
थाना केयूके प्रभारी सुरेंद्र सिंह के अनुसार घटना के बाद से करीब पांच दिन में बिमला से मिलने कोई परिजन अस्पताल नहीं पहुंचा। उसके देवर ने घटना वाले दिन केवल एक बार उसके बारे में जानकारी ली थी और पूछा था कि वह जिंदा है या नहीं। पुलिस अब बिमला के मायके पक्ष के बारे में जानकारी जुटा रही है। पहचान और संपर्क संबंधी जानकारी मिलने के बाद मायके वालों को सूचना दी जाएगी।
रीढ़ में चोट, उठने-बैठने में परेशानी
अस्पताल में उपचाराधीन बिमला की हालत में सुधार बताया जा रहा है लेकिन रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण उसे उठने, बैठने और चलने में परेशानी हो रही है। चिकित्सक डॉ. गुंजन उपाध्याय के अनुसार महिला के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और उपचार का असर भी दिखाई दे रहा है। चिकित्सकों की कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके।
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पांच दिन से मिलने नहीं आया कोई परिजन
थाना केयूके प्रभारी सुरेंद्र सिंह के अनुसार घटना के बाद से करीब पांच दिन में बिमला से मिलने कोई परिजन अस्पताल नहीं पहुंचा। उसके देवर ने घटना वाले दिन केवल एक बार उसके बारे में जानकारी ली थी और पूछा था कि वह जिंदा है या नहीं। पुलिस अब बिमला के मायके पक्ष के बारे में जानकारी जुटा रही है। पहचान और संपर्क संबंधी जानकारी मिलने के बाद मायके वालों को सूचना दी जाएगी।
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रीढ़ में चोट, उठने-बैठने में परेशानी
अस्पताल में उपचाराधीन बिमला की हालत में सुधार बताया जा रहा है लेकिन रीढ़ की हड्डी में चोट के कारण उसे उठने, बैठने और चलने में परेशानी हो रही है। चिकित्सक डॉ. गुंजन उपाध्याय के अनुसार महिला के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और उपचार का असर भी दिखाई दे रहा है। चिकित्सकों की कोशिश है कि उसे जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके।
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