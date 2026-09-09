चालीसा पाठ से मिलती हनुमान जी की कृपा : भट्टी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 02:41 AM IST
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कुरुक्षेत्र। प्राचीन दुखभंजन महादेव मंदिर में मंगलवार को हवन किया गया। वीर बजरंगी के भक्तों ने सबकी सुख-शांति के लिए पूर्ण आहुतियां डालीं। वीर बजरंगी को सिंदूर और फूलों से सजाया गया। कुलवंत सिंह भट्टी ने इस अवसर पर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को भगवान सूर्य नारायण ने अपने तेज का सौवां हिस्सा आशीर्वाद स्वरूप दिया। भट्टी ने बताया कि ऐसे बलशाली पराक्रमी देवता को अभिमान कभी छू नहीं पाया। रामायण में हनुमान जी का चरित्र सबसे ऊंचा है। उन्होंने जोर दिया कि नित्य श्रद्धा से पूजा और हनुमान चालीसा पाठ करने वालों पर हनुमान जी कृपा करते हैं। वे ऐसे जीवों के संकट दूर करते हैं और संकटमोचन कहलाते हैं। इस अवसर पर प्रबंधक एचके पाल, ज्ञानचंद पराशर और सुशील शास्त्री सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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