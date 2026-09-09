Kurukshetra News: सफाई कर्मियों की हड़ताल के बीच आज पुलिस के पहरे में सड़कों की होगी सफाई

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188 कर्मचारी हड़ताल पर डटेदूसरी ओर थानेसर नगर निकाय के 188 सफाई कर्मचारी मंगलवार को भी हड़ताल पर डटे रहे। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के बावजूद कर्मचारियों ने काम पर लौटने के बजाय हड़ताल जारी रखी। नगर परिषद कार्यालय पर धरना देकर दिनभर नारेबाजी करते रहे। इकाई के प्रधान सुनील लोहाट के नेतृत्व में कर्मचारियों ने एलान किया कि सरकार के इस तरह के दबाव में नहीं आएंगे और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जनसंघर्ष मंच की ओर से उषा कुमारी, एसकेएस से ओमप्रकाश सहित कई अन्य कर्मचारी नेता भी पहुंचे। निर्णय लिया गया कि दो दिन पहले आंदोलन के दौरान कर्मचारी रोहित की मौत हो गई थी। बुधवार को सभा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। उधर, इन कर्मचारियों को बुधवार तक नोटिस का जवाब देना होगा। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जवाब नहीं देने या संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।आठ कर्मचारियों पर गिर सकती है गाजहड़ताल के मामले में प्रशासन ने सख्ती के संकेत दिए हैं। आठ कर्मचारियों की नौकरी पर भी संकट मंडरा रहा है। बुधवार को नोटिस का जवाब मिलने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकता है। इन कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किए जाने को लेकर नोटिस दिए हुए हैं। ऐसे में सफाई कर्मियों की हड़ताल के लिए बुधवार का दिन अहम माना जा रहा है।जोन बनाकर होगी सफाई : राजेश कुमारनगर परिषद के ईओ राजेश कुमार का कहना है कि शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर प्रशासन ने अलग-अलग जोन तय किए हैं। प्रत्येक जोन में कर्मचारियों और कचरा उठाने वाले वाहनों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस की मौजूदगी में सफाई अभियान चलाए जाने से प्रशासन किसी तरह के विवाद या व्यवधान से भी निपटने की तैयारी में है। पहले दिन एक टीम को पिपली से मोहन नगर तक, दूसरी टीम को मोहन नगर से थर्ड गेट तक व तीसरी टीम को रेलवे रोड की जिम्मेदारी सौंपी है। सभी दरोगाओं के साथ बैठक कर पूरी रणनीति पर चर्चा की जा चुकी है।