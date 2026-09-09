Kurukshetra News: 1509 धान के दाम में 700 रुपये तक की वृद्धि, किसानों में खुशी का माहौल

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पिछले वर्ष की तुलना में इस बार शुरुआती सीजन में 700 रुपये तक अधिक दाम मिल रहे हैं। इससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उम्मीद है कि आगे भी दाम बढ़ सकते हैं। किसानों के अनुसार, मौसम साफ होने से 1509 किस्म का धान पककर तैयार हो गई है। कटाई का काम भी धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। किसान प्रवीन कुमार, राजेश, सौरव, अनिल कुमार और प्रदीप ने बेहतर भाव मिलने की बात कही।किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष 1509 किस्म की धान 3000 से 3300 रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी। इस बार इसके भाव में अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। मंडी में 1509 बासमती धान 3600 से 3900 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रही है। कई मंडियों में 4300 रुपये तक भी भाव होने की चर्चा है। बेहतर भाव मिलने से किसानों में खुशी का माहौल है और उन्हें इस सीजन में अच्छी आमदनी की उम्मीद जगी है।