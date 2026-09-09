Kurukshetra News: चंडीगढ़ जाते हुए रोडवेज कर्मियों का अल्टीमेटम, आदेश थोपे तो होगा बड़ा आंदोलन

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कर्मचारी नेताओं का कहना है कि कई बार बातचीत के बावजूद मांगों का स्थायी समाधान नहीं हुआ। ऐसे में अब सरकार की ओर से किसी तरह का एकतरफा आदेश स्वीकार नहीं होगा। पिहोवा सब डिपो से चंडीगढ़ पहुंचे साझा मोर्चा के सदस्य एवं वर्कर्स यूनियन के प्रदेश पदाधिकारी बलदेव सिंह मामू माजरा ने कहा कि मंत्री अनिल विज के साथ बैठक कर्मचारी संगठनों के लिए काफी अहम रहेगी। मांगों पर सरकार के रुख के आधार पर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी।उन्होंने प्रदेश के सभी डिपो में पदाधिकारियों और कर्मचारियों को आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी टकराव नहीं, समाधान चाहते हैं। सरकार सकारात्मक रवैया अपनाती है तो बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। वहीं मांगों की अनदेखी या जबरन आदेश थोपने की कोशिश हुई तो 21-22 सितंबर की हड़ताल को पूरी ताकत से सफल बनाया जाएगा। अब रोडवेज कर्मचारियों और सरकार के बीच होने वाली चंडीगढ़ बैठक पर सबकी नजर है। बैठक के नतीजे से ही तय होगा कि विवाद बातचीत से सुलझता है या आंदोलन की राह पकड़ता है।