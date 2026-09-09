Kurukshetra News: एथलीटों के लिए सुनहरा मौका 19 से नरवाना में जुटेंगे खिलाड़ी

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मीडिया प्रभारी खेल सत्यवीर धनखड़ की ओर से यहां जारी जानकारी के मुताबिक प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर एथलेटिक्स हरियाणा के खिलाड़ियों का चयन 65वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। चयन प्रक्रिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एएफआई) के निर्धारित मानकों के अनुसार होगी। राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन 8 से 11 अक्तूबर तक नई दिल्ली में किया जाएगा। एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव प्रदीप मलिक ने बताया कि राज्य के खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 3 सितंबर से 15 सितंबर तक जारी रहेगी।

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कुरुक्षेत्र। प्रदेश के सीनियर एथलीटों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाने का सुनहरा मौका है। 13वीं हरियाणा स्टेट ओपन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 19 और 20 सितंबर को नवदीप स्टेडियम, नरवाना में किया जाएगा। दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन जींद एथलेटिक्स संघ और एथलेटिक्स हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में होगा।