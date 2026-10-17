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Kurukshetra News: अतिथि अध्यापकों का धरना जारी, आंदोलन कल

Sat, 17 Oct 2026 02:12 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:12 AM IST
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Guest teachers' sit-in continues; protest planned for tomorrow
कुरुक्षेत्र। नियमितीकरण और अदालत के फैसलों को लागू करने की मांग को लेकर अतिथि अध्यापकों का धरना 117वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर एसकेएस चरखी दादरी के कर्मचारी भी 24 घंटे धरनास्थल पर डटे रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि 17 अक्तूबर तक प्रक्रिया शुरू न होने पर 18 अक्तूबर को रोहतक में उग्र आंदोलन की घोषणा होगी। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान यशपाल सांगवान ने की। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। संगठन ने करीब 16 हजार अतिथि अध्यापकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग की। साथ ही, 28 मई 2011 से उन्हें नियमित मानते हुए 12 फीसदी ब्याज सहित एरियर, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसे देय लाभ दिए जाएं।
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