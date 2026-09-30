Kurukshetra News: केयू में इंडो-पैसिफिक सम्मेलन में ब्लू इकॉनमी पर जोर

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प्रो. पाल ने चर्चा को भारत, हिंद महासागर, इंडो-पैसिफिक तथा अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक पहुंचने की बात कही। उन्होंने विभिन्न मंचों के बीच सहयोग की व्यापक संभावनाएं बताईं। आवश्यकता एक व्यवस्था को दूसरे का पूरक बनाने की है। प्रतिभागियों से पांच प्रमुख संकल्पों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया। इनमें संवाद से सहयोग और आर्थिक विकास से सतत समृद्धि शामिल हैं।प्रो. चार्ल्स कोलगन ने कहा कि ब्लू इकॉनमी पर पिछले करीब 15 वर्षों से चर्चा हो रही है। डॉ. बद्री नारायणन ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में जल संकट और सामुदायिक नवाचारों पर प्रकाश डाला। प्रो. जॉन विर्डिन ने औद्योगिक गतिविधियों से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव की बात कही। प्रो. एसके मोहंती ने ब्लू इकॉनमी को कृषि, पर्यटन और विनिर्माण सहित अनेक आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा बताया। प्रो. भगवान सिंह चौधरी ने जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर सीधा असर बताया।