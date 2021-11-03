Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Firefighters' leave cancelled; fire engines to be stationed in seven areas.

Kurukshetra News: दमकल कर्मियों की छुट्टियां रद्द सात इलाकों में तैनात रहेंगी गाड़ियां

Sun, 08 Nov 2026 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Firefighters' leave cancelled; fire engines to be stationed in seven areas.
कुरुक्षेत्र। दिवाली उत्सव के दौरान आगजनी की घटनाओं पर तुरंत काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने विशेष तैयारियां की हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने सभी दमकल कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। वहीं, शहर और आसपास के क्षेत्रों में सात अलग-अलग स्थानों पर दमकल गाड़ियां तैनात की गई हैं, ताकि सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया जा सके।
विज्ञापन

त्योहारी सीजन में पटाखों और अन्य कारणों से आगजनी की आशंका को देखते हुए विभाग पूरी तरह अलर्ट है। कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्टों में निर्धारित की गई है, जिससे चौबीस घंटे सेवाएं उपलब्ध रहें। जिला फायर अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

दमकल गाड़ियों को भी तैयार रखा गया है। विभाग का प्रयास है कि किसी भी अप्रिय घटना की सूचना मिलने पर कम से कम समय में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed