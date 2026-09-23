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शाहाबाद में धान खरीद पर बवाल:रात भर धरने पर डटे रहे किसान, पुलिस ने कई नेताओं को घरों से उठाया; टकराव की आशंका

Wed, 23 Sep 2026 09:15 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 23 Sep 2026 09:15 AM IST
सार

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी मंगलवार पूरी रात धरना स्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने तमाम सिख संगठनों और किसान यूनियनों से इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है।

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Farmers held their ground overnight in Shahabad, Kurukshetra; police detained several leaders.
सड़क पर धरने पर बैठे और सोए किसान - फोटो : संवाद

विस्तार
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हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला स्थित शाहाबाद में धान खरीद की मांग को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को नेशनल हाईवे पर हुए हंगामे और लाठीचार्ज के बाद रात भर किसान बराड़ा रोड पर हाईवे के पास धरने पर डटे रहे। बुधवार सुबह भी आंदोलन स्थल पर भारी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना के बीच पुलिस प्रशासन ने धरपकड़ तेज कर दी है। रात भर पुलिस की टीमें किसान नेताओं के ठिकानों पर दबिश देती रहीं और तड़के कई प्रमुख चेहरों को हिरासत में ले लिया गया।

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घरों से उठाए गए किसान नेता
शाहाबाद में आंदोलन को तेज करने की रणनीति के बीच पुलिस ने बुधवार सुबह करीब 4:00 बजे भारतीय किसान यूनियन (शहीद भगत सिंह) के जिला अध्यक्ष संजू नंबरदार और प्रदेश सचिव संजीव आलमपुर को उनके घरों से हिरासत में ले लिया। ये दोनों नेता मंगलवार से ही प्रदेश भर के किसानों से भारी तादाद में शाहाबाद पहुंचने का आह्वान कर रहे थे। वहीं, भाकियू चढूनी के प्रवक्ता राकेश बैंस और जसवीर सिंह मामूमाजरा को पुलिस ने मंगलवार को बवाल के दौरान ही हिरासत में लिया था, जिन्हें देर रात तक रिहा नहीं किया गया।
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दोपहर बाद तय होगी आगे की रणनीति: चढूनी
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी मंगलवार पूरी रात धरना स्थल पर मौजूद रहे। उन्होंने तमाम सिख संगठनों और किसान यूनियनों से इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की है। चढूनी ने ऐलान किया है कि बुधवार दोपहर तक धरना जारी रहेगा। इसके बाद प्रदेश भर से आने वाले किसानों और किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आंदोलन की अगली रणनीति बनाई जाएगी।
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छावनी में तब्दील इलाका, पुलिस अलर्ट
दोबारा टकराव की आशंका को देखते हुए शाहाबाद और आसपास के पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। रात भर धरना स्थल की घेराबंदी रखने के साथ ही खुफिया विभाग और पुलिस टीमें अन्य किसान संगठनों के नेताओं की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। नेशनल हाईवे और संपर्क मार्गों पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

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