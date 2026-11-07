Kurukshetra News: राष्ट्रपति के दौरे के छह दिन बाद भी पेवर ब्लॉक से अंटा खेल मैदान

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गौरतलब है कि राष्ट्रपति के दौरे के लिए मैदान में तीन हेलीपैड बनाए गए थे। इनके बीच करीब 20 फीट चौड़ी सड़क भी तैयार की गई, जिसमें लगभग 1.20 लाख पेवर ब्लॉक लगाए गए। हालांकि राष्ट्रपति का हेलिकॉप्टर न यहां उतरा और न ही यहां से उड़ान भरी। हेलिकॉप्टर को अंबाला में उतारा गया था। इसके बावजूद मैदान को अब तक साफ नहीं किया गया है। खिलाड़ियों का कहना है कि इससे पहले प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी इसी मैदान में हेलीपैड बनाया गया था। उस समय मैदान को दोबारा खेलने लायक बनाने में करीब दो साल लग गए थे। लेकिन वीवीआईपी दौरे से हालत बिगड़ गई।हॉस्टल के छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में दो मैदान हैं। स्कूल के मैदान में प्रवेश की परेशानी है, जबकि मुख्य मैदान की हालत ऐसी है कि पैदल चलना मुश्किल हो रहा है।इस संबंध में खेल निदेशक डॉ. सुरेंद्र तंवर से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और कार्यालय में भी नहीं मिले। वहीं, एक्सईएन ऋषि सचदेवा ने बताया कि ब्लॉक, रेत और पत्थर जल्द हटवा दिए जाएंगे। लेबर की कमी के कारण काम में देरी हुई है। सोमवार के बाद मैदान खाली कर दिया जाएगा।