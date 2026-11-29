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कल्याण नगर निवासी अरुण कुमार ने बताया कि वह घर की छत पर खड़े थे। इसी दौरान बंदरों ने उन्हें घेर लिया और उनके पीछे पड़ गए। बंदरों से बचने के लिए उन्होंने साथ लगते अपने चाचा के घर की छत पर कूदने का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उनके हाथ और पैर में फ्रैक्चर बताया।स्थानीय लोगों के अनुसार, कल्याण नगर सहित शहर के अन्य आवासीय क्षेत्रों में भी बंदरों की आवाजाही से लोग परेशान हैं। बंदर छतों पर रखे सामान को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार लोगों को डराने के साथ उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। इससे खासकर घरों की छतों पर जाने वाले लोगों को सतर्क रहना पड़ता है। लोगों ने नगर परिषद और संबंधित अधिकारियों से बंदरों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने और समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है।पहले भी चलाया गया था अभियाननगर परिषद के ईओ राजेश कुमार ने बताया कि उनके संज्ञान में यह मामला नहीं आया है। बंदरों की समस्या को देखते हुए उन्हें पकड़ने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले भी नगर परिषद की ओर से बंदरों को पकड़ने का अभियान चलाया गया था।