Kurukshetra News: ड्रामाटिक क्लब की रामलीला 18 से, रिहर्सल शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:16 AM IST
विज्ञापन
कुरुक्षेत्र। श्रीलक्ष्मी रामलीला ड्रामाटिक क्लब विष्णु कॉलोनी की रामलीला 18 सितंबर से आरंभ होगी। यह रामलीला सुभाष मंडी गेट स्थित पुराना सिटी थाना ग्राउंड में 3 अक्तूबर तक चलेगी। रामलीला के बेहतर मंचन के लिए रिहर्सल शुरू कर दी गई है। प्रधान सुंदर लाल और मुख्य निर्देशक कुलवंत सिंह भट्टी की मौजूदगी में सदस्यों की बैठक हुई। कलाकारों को समय की पाबंदी, एकजुटता, ईमानदारी से अभिनय और नशा न करने की शपथ दिलाई गई। कृष्णा मार्केट स्थित रामलीला मुख्यालय में कलाकारों ने अपने पात्रों के अनुसार संवाद अदायगी का अभ्यास किया। प्रधान ने बताया कि क्लब पिछले 54 वर्ष से रामलीला का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य रामायण के पात्रों से शिक्षा लेकर अपनी संस्कृति को याद रखना है। इस अवसर पर कई अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।
विज्ञापन