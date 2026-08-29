Kurukshetra News: स्कूलों में जिला स्तरीय गणित क्विज 17 सितंबर को होगी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:58 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:58 AM IST
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कुरुक्षेत्र। विद्यार्थियों में गणित की समझ, तर्क और रोजमर्रा के जीवन से जुड़ाव विकसित करने के लिए 17 सितंबर को जिला स्तरीय गणित क्विज प्रतियोगिता होगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हरियाणा ने इसके निर्देश दिए हैं। कक्षा आठवीं से दसवीं तक के विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेंगे। प्रत्येक स्कूल से तीन विद्यार्थियों की एक टीम प्रतिभागिता करेगी।
क्विज का पहला चरण लिखित परीक्षा होगा, जिसमें 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों विद्यार्थी एक टीम के रूप में उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा। इस चरण से छह श्रेष्ठ टीमें अगले चरण में पहुंचेंगी।
दूसरे चरण में अवधारणा, दृश्य, गतिविधि और त्वरित उत्तर जैसे विभिन्न राउंड होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने बताया कि प्रदर्शन के आधार पर तीन श्रेष्ठ टीमों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिलेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य तार्किक सोच, समस्या समाधान और गणितीय प्रतिभा को बढ़ावा देना है। संवाद
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क्विज का पहला चरण लिखित परीक्षा होगा, जिसमें 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों विद्यार्थी एक टीम के रूप में उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटेगा। इस चरण से छह श्रेष्ठ टीमें अगले चरण में पहुंचेंगी।
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दूसरे चरण में अवधारणा, दृश्य, गतिविधि और त्वरित उत्तर जैसे विभिन्न राउंड होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने बताया कि प्रदर्शन के आधार पर तीन श्रेष्ठ टीमों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र मिलेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य तार्किक सोच, समस्या समाधान और गणितीय प्रतिभा को बढ़ावा देना है। संवाद
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