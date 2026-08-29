Kurukshetra News: 6.51 लाख रुपये की ठगी के आरोपी की जमानत खारिज

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आरोपी अमानत सिंह के खिलाफ थाना झांसा में सात मई को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता बलजीत सिंह ने आरोप लगाया कि अमानत सिंह ने खुद को इमिग्रेशन कारोबार से जुड़ा बताया।उसने बलजीत सिंह और उनके भाई इंद्रजीत सिंह को कनाडा भेजने का भरोसा दिया था। दोनों भाइयों से 10-10 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। शिकायतकर्ताओं ने अलग-अलग तारीखों में कुल 6.51 लाख रुपये आरोपी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए।आरोप है कि रकम लेने के बाद आरोपी ने उन्हें विदेश नहीं भेजा और रुपये भी वापस नहीं किए। पुलिस जांच में आरोप सही पाए गए और एफआईआर दर्ज हुई। आरोपी को 9 जून को गिरफ्तार किया गया था।