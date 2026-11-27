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कुरुक्षेत्र। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन 30 नवंबर को सायं तीन बजे नए लघु सचिवालय में किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री कृष्ण लाल पंवार करेंगे। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक को देखते हुए 30 नवंबर को कोई भी अधिकारी अवकाश पर न रहे और सभी अधिकारी बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। संवाद