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कुरुक्षेत्र। श्री शिरड़ी साईं सेवा संघ के साईं मंदिर के पंचदश वार्षिक उत्सव पर सोमवार की सायं भव्य साईं पालकी रथयात्रा निकाली गई। झांसा रोड स्थित एनक्लेव में साईं भक्त मन्नू महंत के निवास से शुरू हुई यात्रा को थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा गुरु रविदास चौक, रोटरी चौक, छोटा बाजार, सीकरी चौक, कच्चा घेर, मेन बाजार और गौशाला बाजार से होते हुए साईं मंदिर पहुंची। संघ अध्यक्ष डॉ. विजय शर्मा ने बताया कि जगह-जगह यात्रा का स्वागत किया गया। प्रदीप अरोड़ा, नीना गुप्ता, अनिल बजाज, गौरव गर्ग और आरूप दास ने जलपान की व्यवस्था की। बैंड-बाजों और साईं नाथ तेरे हजारों हाथ सहित भजनों पर श्रद्धालु झूमते रहे। मंदिर में आरती और भंडारा हुआ। इस अवसर पर जलेश शर्मा, मनोज कौशिक, चंद्रभान, यश अरोड़ा, प्रदीप गोयल, आर्यन बजाज, सुरेश, राकेश आहूजा, प्रवीण दास, सीमा अरोड़ा, कमलेश, करुणा वर्मा और शंकरी देवी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।