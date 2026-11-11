वरिष्ठ पेंशनरों की पेंशन में 5% बढ़ोतरी हो : जास्ट

विज्ञापन

संगठन ने 65, 70, 75 वर्ष आयु के पेंशनरों की मूल पेंशन में 5-5 फीसदी वृद्धि की मांग की। कैशलेस मेडिकल सुविधा और मासिक मेडिकल भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने को कहा। कोरोना काल के 18 माह के महंगाई भत्ते का एरियर जल्द जारी करने की अपील की गई। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः लागू करने की मांग भी रखी गई। बेरथली ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा। इस अवसर पर रमेश कुमार, बलजिंद्र सिंह, भगत सिंह, प्रेम चंद, श्याम सुंदर, मास्टर राजकिशन, लज्जा राम और राम प्रसाद सहित अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे।