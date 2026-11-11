वरिष्ठ पेंशनरों की पेंशन में 5% बढ़ोतरी हो : जास्ट
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:28 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:28 AM IST
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बाबैन। हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी संगठन ने कस्बे में बैठक की। इसमें लंबित मांगों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। जिला प्रधान बरखा राम जास्ट और वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह बेरथली मौजूद रहे। जास्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है। इससे उनमें रोष व्याप्त है।
संगठन ने 65, 70, 75 वर्ष आयु के पेंशनरों की मूल पेंशन में 5-5 फीसदी वृद्धि की मांग की। कैशलेस मेडिकल सुविधा और मासिक मेडिकल भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने को कहा। कोरोना काल के 18 माह के महंगाई भत्ते का एरियर जल्द जारी करने की अपील की गई। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः लागू करने की मांग भी रखी गई। बेरथली ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा। इस अवसर पर रमेश कुमार, बलजिंद्र सिंह, भगत सिंह, प्रेम चंद, श्याम सुंदर, मास्टर राजकिशन, लज्जा राम और राम प्रसाद सहित अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे।
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संगठन ने 65, 70, 75 वर्ष आयु के पेंशनरों की मूल पेंशन में 5-5 फीसदी वृद्धि की मांग की। कैशलेस मेडिकल सुविधा और मासिक मेडिकल भत्ता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने को कहा। कोरोना काल के 18 माह के महंगाई भत्ते का एरियर जल्द जारी करने की अपील की गई। पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को पुनः लागू करने की मांग भी रखी गई। बेरथली ने चेतावनी दी कि मांगें न मानी गईं तो संगठन प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेगा। इस अवसर पर रमेश कुमार, बलजिंद्र सिंह, भगत सिंह, प्रेम चंद, श्याम सुंदर, मास्टर राजकिशन, लज्जा राम और राम प्रसाद सहित अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे।
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