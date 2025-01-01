Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Health check-ups for 73 pregnant women at the CHC

Kurukshetra News: सीएचसी में 73 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच

Wed, 11 Nov 2026 01:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Health check-ups for 73 pregnant women at the CHC
लाडवा। सीएचसी केंद्र में गर्भवती महिलाओं की जांच करते स्वास्थ्य अधिकारी। स्वयं
लाडवा। क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 73 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। इनमें उच्च जोखिम वाली और गंभीर गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड, दवाइयां और अन्य जरूरी जांच की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं।
विज्ञापन

शिविर में चिकित्सकों ने महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर गर्भावस्था से जुड़ी संभावित जटिलताओं की पहचान की और जरूरत के अनुसार उपचार व परामर्श दिया। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कृष्णकांत ने बताया कि नियमित जांच से गर्भावस्था की जटिलताओं का समय रहते पता लगाकर उपचार किया जा सकता है। इससे मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने में मदद मिलती है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित जांच करवाने और डॉक्टरों की सलाह का पालन करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed