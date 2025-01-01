कुरुक्षेत्र। जिम्नास्टिक कोच पूनम शर्मा को भिवानी गौरव सम्मान से नवाजा गया है। यह सम्मान उन्हें खेलों में उल्लेखनीय योगदान और जिम्नास्टिक खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए मिला। समारोह का आयोजन नई दिल्ली में भिवानी परिवार मैत्री संघ ने किया था।पूनम शर्मा ने अपने कॅरिअर के 23 वर्ष भारतीय वायु सेना में सेवाएं दीं। वह वर्ष 2017 से कुरुक्षेत्र में खेल विभाग के अंतर्गत जिम्नास्टिक कोच के पद पर कार्यरत हैं। यहां वह छोटी उम्र के बच्चों को जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण देती हैं। उनके मार्गदर्शन में बच्चे राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीत रहे हैं। पूनम का प्रयास है कि बच्चों में खेल के प्रति रुचि विकसित कर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनाए जाएं।