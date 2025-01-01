फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   CM's pipeline project entangled in the process of getting permission from several departments

Kurukshetra News: कई विभागों की अनुमति के फेर में उलझा सीएम का पाइपलाइन प्रोजेक्ट

Fri, 11 Sep 2026 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
CM's pipeline project entangled in the process of getting permission from several departments
कुरुक्षेत्र। सीएम विधानसभा क्षेत्र की पिपली-लाडवा सड़क किनारे लगती मथाना मार्केट में अधूरा लटका
कुरुक्षेत्र। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पिपली-लाडवा रोड किनारे मार्केट क्षेत्र में पेयजल सुविधा के लिए एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट अब कई विभागों की अनुमति के फेर में फंस गया है। जनस्वास्थ्य विभाग ने कुछ काम पूरा किया लेकिन शेष काम रोक दिया गया है। इससे दुकानदारों और आसपास के लोगों को अभी इंतजार करना होगा।
विज्ञापन

लगभग 55 लाख रुपये की लागत से पिपली-लाडवा रोड किनारे पेयजल पाइपलाइन दबाई जानी है। इसका उद्देश्य मार्केट और आसपास के क्षेत्र में पानी की समुचित व्यवस्था करना है। जनस्वास्थ्य विभाग को लोक निर्माण विभाग ने अनुमति लेने को कहा। इसके बाद फॉरेस्ट विभाग ने भी अनुमति लेने के निर्देश दिए। विभागीय स्तर पर कुछ स्थानों पर पाइप डाले जा चुके हैं। शेष काम के लिए सड़क और अन्य संबंधित विभागों से अनुमति की जरूरत है। पिपली-लाडवा रोड पर गांव मथाना से लगती मार्केट में करीब 450 दुकानें हैं। यहां रोजाना राहगीरों और वाहन चालकों की आवाजाही रहती है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में बेहतर पेयजल व्यवस्था के लिए पाइपलाइन बिछाने के निर्देश दिए थे। विभाग ने प्रक्रिया शुरू की लेकिन अलग-अलग विभागों से अनुमति नहीं मिली। इस कारण काम की रफ्तार थम गई है।
विज्ञापन



दोनों विभागों से मिली अनुमति, दो दिन में पूरा होगा काम : रामेश्वर
जनस्वास्थ्य विभाग के लाडवा एसडीओ विनोद के कार्यालय से जेई रामेश्वर ने बताया कि खोदाई के बाद पाइप डालने के समय लोक निर्माण ने रोक लगा दी थी। अब उनसे अनुमति मिल गई है। इसके बाद काम शुरू किया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले रुकवा गए लेकिन आमजन से जुड़ी सुविधा को देखते हुए उन्होंने भी शीघ्र ही परियोजना को पूर्ण करने बारे में स्वीकृति दे दी। टीम को निर्देश देकर दो दिन में काम पूरा कर दिया जाएगा। अनुमति के फेर में काम रुकने से परियोजना की समय सीमा प्रभावित हो रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed