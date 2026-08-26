Kurukshetra News: पिहोवा में सफाई, फायर ब्रिगेड कर्मियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:12 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:12 AM IST
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पिहोवा। नगरपालिका के सफाई और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने मंगलवार को विधायक मनदीप चट्ठा से मुलाकात की। उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर विधायक को एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और सेवा संबंधी मुद्दों को विस्तार से रखा। कर्मचारियों ने बताया कि वे शहर की आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं। वे कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इसके बावजूद उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने विधायक से इन मांगों को संबंधित विभाग और सरकार के समक्ष उठाकर जल्द समाधान करवाने की मांग की। विधायक मनदीप चट्ठा ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जायज़ मांगों को मजबूती से उठाया जाएगा। विधायक ने कहा कि ये कर्मचारी शहर और समाज की आवश्यक सेवाओं की मजबूत कड़ी हैं।
विधायक ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने और आपात परिस्थितियों में जान-माल की सुरक्षा में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य से जुड़े मुद्दों के समय पर समाधान पर जोर दिया। विधायक ने अपनी संवेदनशीलता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के साथ बातचीत कर समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आग्रह करने की बात कही। कर्मचारियों ने विधायक मनदीप चट्ठा का उनकी समस्याओं को सुनने और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन देने के लिए आभार व्यक्त किया।
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विधायक ने कहा कि शहर को स्वच्छ रखने और आपात परिस्थितियों में जान-माल की सुरक्षा में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कर्मचारियों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य से जुड़े मुद्दों के समय पर समाधान पर जोर दिया। विधायक ने अपनी संवेदनशीलता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के साथ बातचीत कर समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आग्रह करने की बात कही। कर्मचारियों ने विधायक मनदीप चट्ठा का उनकी समस्याओं को सुनने और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन देने के लिए आभार व्यक्त किया।
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