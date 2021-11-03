Kurukshetra News: स्कूल में अपडेट होगा बच्चों का आधार

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इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने नवंबर महीने के लिए जिले के स्कूलों में आधार ऑपरेटरों की ड्यूटी लगाई है। उप जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे सतपाल बग्गा ने बताया कि पत्र के आधार पर संबंधित अधिकारियों को इस कार्य को पूरा कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराया जाएगा। संवाद विज्ञापन

इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने नवंबर महीने के लिए जिले के स्कूलों में आधार ऑपरेटरों की ड्यूटी लगाई है। उप जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे सतपाल बग्गा ने बताया कि पत्र के आधार पर संबंधित अधिकारियों को इस कार्य को पूरा कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट कराया जाएगा। संवाद

कुरुक्षेत्र। सरकारी और निजी स्कूलों में पांच और 15 वर्ष की आयु के जिन विद्यार्थियों का आधार अपडेट नहीं है, उनके आधार कार्ड का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।