Kurukshetra News: कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की गई जान

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ठसका रोड़ वासी रशपाल सिंह ने बताया कि वह किसी काम से पिहोवा की ओर जा रहे थे। रास्ते में वह शर्मा ढाबा पर चाय पीने के लिए रुके। जब वह वहां से निकलने लगा तो उसी समय उसका जानकार हनुमान मंदिर के निकट रहने वाले रणजीत सिंह अपनी बाइक पर सवार होकर ढाबे के निकट पहुंचे तभी पिहोवा की ओर से आए कार चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। रणजीत सिंह बाइक सहित गड्ढों में जा गिरे। कार चालक माैके से भाग गया लेकिन उसने पीछा कर उसे थोडी़ दूरी पर पकड़ लिया। कार चालक ने अपना नाम तरूण सेतिया वासी पंचकूला बताया। वे घायल रणजीत सिंह को पिहोवा के अस्पताल में लेकर गए। वहां से उन्हें कुरुक्षेत्र भेज दिया गया। कुरुक्षेत्र ले जाने पर डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी रामपाल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इस शिकायत पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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इस्माईलाबाद। लोटनी गांव के निकट हाईवे पर कार की जोरदार टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई । पुलिस ने कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।