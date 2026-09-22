Kurukshetra News: भारतीय किसान यूनियन का अल्टीमेटम खत्म, किसान आज करेंगे हाईवे जाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने मंगलवार को शाहाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने का एलान किया है। किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश बैंस ने बताया कि किसान मंगलवार सुबह 10 बजे बराड़ा रोड स्थित शहीद ऊधम सिंह मेमोरियल पर एकत्रित होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि सोमवार रात तक सरकार या प्रशासन की ओर से धान की सरकारी खरीद शुरू करवाने संबंधी कोई पत्र जारी हो जाता है तो आंदोलन टल सकता है। अन्यथा हजारों किसान शाहाबाद में पहुंचेंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया जाएगा।बैंस ने कहा कि जब तक खरीद शुरू नहीं होगी, किसान राजमार्ग से नहीं हटेंगे। उन्होंने बताया कि चढ़ूनी समूह के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तबीयत खराब है और चिकित्सक घर पर ही उनका उपचार कर रहे हैं। मंगलवार के आंदोलन में उनकी मौजूदगी स्वास्थ्य पर निर्भर करेगी। जसबीर सिंह मामूमजरा ने कहा कि किसानों ने सरकार और प्रशासन को पर्याप्त समय दिया, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर बह चुका है।उन्होंने कहा कि यदि किसान नेताओं को पुलिस रात में हिरासत में भी लेती है, तब भी किसान निर्धारित स्थान पर एकत्रित होंगे। किसानों के आंदोलन के एलान के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। शाहाबाद में बराड़ा रोड चौक किनारे पुलिस बैरिकेडिंग रखी गई है। 16 सितंबर की किसान बैठक के दौरान करीब 500 पुलिस जवान तैनात किए गए थे और एसडीएम ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में मौजूद थे। डीसी विश्राम मीणा ने भी किसानों से बातचीत की थी। मंगलवार को किसानों के बड़े जमावड़े को देखते हुए पुलिस बल की संख्या और बढ़ाए जाने की संभावना है। संवाद