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वहीं, दूसरी ओर मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। वीरवार को जिले में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्द हवाओं के कारण सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ गई है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने की संभावना है।गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद ठंडबढ़ती ठंड को किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ एवं उपनिदेशक डॉ. गिरिश नागपाल के अनुसार गेहूं की फसल के लिए कम तापमान अनुकूल रहता है। ठंड बढ़ने से फसल में फुटाव अधिक होता है और पौधों में कल्ले निकलने में मदद मिलती है। इससे आगे चलकर बेहतर पैदावार की संभावना बढ़ती है। ऐसे में जहां सर्दी आमजन की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं गेहूं की फसल के लिए यह मौसम लाभदायक साबित हो सकता है।