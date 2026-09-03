Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र में भीख मांगने वालों के सर्वे और पुनर्वास को आवेदन आमंत्रित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:16 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:16 AM IST
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कुरुक्षेत्र। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्माइल स्कीम की बेगरी सब-स्कीम के तहत भीख मांगने वाले लोगों के सर्वे, बचाव और पुनर्वास के लिए आवेदन मांगे हैं। अनुभवी और पंजीकृत संस्थान 11 सितंबर तक अपने प्रस्ताव जमा कर सकते हैं।
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि आवेदन सीलबंद लिफाफे में लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र स्थित एलएफए शाखा में जमा होंगे। चयनित संस्था को जिला के हॉट-स्पॉट पर डोर-टू-डोर सर्वे करना होगा। उन्हें बच्चों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों की पहचान करनी होगी। मेडिकल जांच, नशा मुक्ति परामर्श और पुनर्वास में समन्वय भी करना होगा। आवश्यक दस्तावेज की सुविधा प्रदान कर कौशल विकास के इच्छुक लोगों की सूची बनानी होगी। दैनिक और अंतिम रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।
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उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि आवेदन सीलबंद लिफाफे में लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र स्थित एलएफए शाखा में जमा होंगे। चयनित संस्था को जिला के हॉट-स्पॉट पर डोर-टू-डोर सर्वे करना होगा। उन्हें बच्चों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों की पहचान करनी होगी। मेडिकल जांच, नशा मुक्ति परामर्श और पुनर्वास में समन्वय भी करना होगा। आवश्यक दस्तावेज की सुविधा प्रदान कर कौशल विकास के इच्छुक लोगों की सूची बनानी होगी। दैनिक और अंतिम रिपोर्ट भी जमा करनी होगी।
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