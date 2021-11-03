Kurukshetra News: चार करोड़ 44 लाख से बनेगा अंबेडकर भवन, नौ महीने में होगा तैयार

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नगर पालिका चेयरपर्सन प्रतिनिधि अमित खुराना ने बताया कि भवन का 3डी नक्शा तैयार हो चुका है। प्रथम चरण में भूमिगत तल (बेसमेंट) और प्रथम तल का निर्माण किया जाएगा। दोनों तलों पर बड़े हॉल बनाए जाएंगे, जहां सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे।क्षेत्र के लोगों को मिलेगा लाभ : नीरजनगर पालिका सचिव नीरज सैनी ने बताया कि इस भवन का लाभ वार्ड 13, 14 और 15 सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी मिलेगा। वहीं, वार्डवासियों विनोद शर्मा, सौरभ राणा और ईमना कटारिया ने कहा कि कम्युनिटी हॉल बनने से लोगों को महंगे बैंक्वेट हॉल का खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही क्षेत्र में लंबे समय से बनी गंदगी और आवारा पशुओं की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। बरसात के दिनों में यहां बदबू और गंदगी से लोगों को काफी परेशानी होती थी।