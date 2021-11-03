Kurukshetra News: दमघोटू हुई धर्मनगरी की हवा, 317 पहुंचा एक्यूआई

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हैरानी की बात है कि जिले में न तो कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और न ही इस बार पराली जलाने की घटनाएं अधिक हुई हैं। कृषि उपनिदेशक डॉ. गिरीश नागपाल के अनुसार, अब तक पराली जलाने के केवल तीन मामले सामने आए हैं। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विशाल अरोड़ा ने बताया कि कुरुक्षेत्र में उद्योगों और निर्माण गतिविधियों का प्रदूषण में विशेष योगदान नहीं है। आसपास के जिलों में खराब वायु गुणवत्ता का असर यहां भी पड़ रहा है।जिला नागरिक अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. गुंजन मेहता के अनुसार, ओपीडी में आने वाले करीब 40 प्रतिशत मरीज आंखों में जलन और खुजली की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। उन्होंने आंखों को रगड़ने से बचने और बाहर निकलते समय चश्मा लगाने की सलाह दी। उप जिला सिविल सर्जन डॉ. जगमिंद्र मलिक ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस व हृदय रोगियों को सुबह-शाम खुले में निकलने से परहेज करने तथा जरूरत पड़ने पर मास्क लगाने की अपील की है।आंखों में जलन या खुजली होने पर ये न करें- आंखों पर रगड़ने से बचें- बाहर निकलते समय चश्मा पहनें- सांस और हृदय रोगी सुबह-शाम खुले में निकलने से परहेज करें- जरूरत पड़ने पर मास्क लगाएं