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Kurukshetra News: इग्नू दिसंबर-2026 सत्रांत परीक्षाएं 25 से, हॉल टिकट जारी

Thu, 12 Nov 2026 02:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:25 AM IST
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IGNOU December 2026 term-end examinations to begin on the 25th; hall tickets issued
कुरुक्षेत्र। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने दिसंबर-2026 सत्रांत परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। पात्र विद्यार्थी इन्हें इग्नू समर्थ पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सत्रांत परीक्षाएं 25 नवंबर से प्रारंभ होंगी।
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सभी पात्र विद्यार्थियों को सलाह है कि वे समय पर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें। इसमें दिए गए सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करना आवश्यक है। विद्यार्थी इग्नू समर्थ पोर्टल पर लॉगिन कर हॉल टिकट डाउनलोड करें। किसी त्रुटि या विसंगति पर तत्काल इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल से संपर्क करें। संवाद
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