Kurukshetra News: जानलेवा हमला करके हत्या के प्रयास के मामले का आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:54 AM IST
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कुरुक्षेत्र। पुलिस ने जानलेवा हमला करके हत्या के प्रयास मामले के आरोपी अरुण उर्फ़ आशु वासी पिहोवा को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में बलबीर सिंह निवासी फौजी प्लाट ने बताया कि 10 सितंबर को रात को खाना खाकर सरस्वती घाट पर बर्फ की फैक्टरी के सामने बाथरुम के पास रेहड़ी पर बिस्तर लगा कर सो रहा था। करीब डेढ़ बजे एक युवक आया और रेहड़ी के पास से पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा। पत्थर लगने से उसकी आंख खुल गई और वह खड़ा हो गया। उसके बाद युवक ने दोबारा साइड से पत्थर उठाकर उसके सिर और मुंह पर हमला किया। उसके बाद वह वहां से जान बचाकर भाग गया। किसी ने उसे उसे इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल कुरुक्षेत्र दाखिल करवा दिया। थाना शहर प्रभारी सुनील वत्स ने बताया कि आरोपी अरुण उर्फ़ आशु वासी पिहोवा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया गया।
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