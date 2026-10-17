Kurukshetra News: कॉमन करैत सांप ने मां-बेटी को डसा, दोनों अस्पताल में उपचाराधीन

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दोनों को तत्काल निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बच्ची को सिर और पेट में तेज दर्द की शिकायत के चलते आईसीयू में रखा गया है।जानकारी के अनुसार गांव गोरीपुर निवासी सुनील रात को अपनी छह वर्षीय बेटी आशमी के साथ घर के आंगन में चारपाई पर सो रहे थे। रात करीब ढाई बजे सुनील बाथरूम जाने के लिए उठे। लौटने पर बच्ची ने उन्हें चारपाई पर सांप होने की जानकारी दी। घर में नवरात्र के चलते ज्योत जल रही थी, जिसकी रोशनी में बच्ची की नजर सांप पर पड़ गई थी। सुनील ने लाइट जलाकर देखा तो चारपाई पर करीब तीन फुट लंबा कॉमन करैत सांप था। तब तक सांप बच्ची के पैर की अंगुली पर डंस चुका था। सुनील ने सांप को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया, इसके बाद जब परिवार ने स्थिति पर गौर किया तो सुनील की पत्नी पूनम के पैर पर भी सांप के काटने का निशान दिखाई दिया। पूनम घर के अंदर अन्य बच्चों के साथ सो रही थी, इससे आशंका हुई कि सांप ने उसे भी डस लिया था।पड़ोस में पिछले साल सर्पदंश से हुई थी बच्चे की मौतगांव में इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। उनका कहना है कि पिछले वर्ष इसी घर के पड़ोस में रहने वाले आठ वर्षीय बच्चे की भी सांप के डसने से मौत हो गई थी। अब एक बार फिर उसी क्षेत्र में मां-बेटी के सर्पदंश का शिकार होने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। रात के समय घरों के आंगन में सोने वाले परिवारों में भी दहशत का माहौल है।