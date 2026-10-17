Kurukshetra News: राज्य स्तरीय नगाड़ा बंचारी प्रतियोगिता में 20 दलों ने दी प्रस्तुति

विज्ञापन

कलाकारों ने पगड़ी और धोती-कुर्ता जैसे देसी परिधानों में अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने नगाड़ों के साथ बांसुरी, बीन, चिमटा और हारमोनियम जैसे अन्य वाद्य यंत्रों का भी संयोजन किया। निर्णायक मंडल ने इस पहल को पारंपरिक लोक कलाओं के संरक्षण और लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि यह नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कदम है। उपनिदेशिका डॉ. दीपिका और रेणु हुड्डा ने कलाकारों की सहभागिता को लोक संस्कृति के जीवंत होने का संदेश बताया। लेखा अधिकारी सत्यभूषण ने भी प्रस्तुतियों की सराहना की।विजेता टीमों को मिलेंगे आकर्षक नकद पुरस्कार निर्णायक मंडल में पद्मश्री महाबीर गुड्डू, लोक कलाकार गुलाब सिंह खंडेलवाल और प्रोफेसर लोकेश शर्मा शामिल थे। उन्होंने कला, पारंपरिक शैली, लय और तालमेल के आधार पर दलों का मूल्यांकन किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दलों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 75 हजार रुपये, द्वितीय को 65 हजार रुपये और तृतीय को 55 हजार रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, पांच सांत्वना पुरस्कार के रूप में 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। विजेता टीमों के नाम की घोषणा शीघ्र की जाएगी।