बैंक हड़ताल : 150 शाखाओं में कामकाज ठप, करोड़ों का कारोबार प्रभावित

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बैंक अधिकारी सुबह 10 बजे सेक्टर 13 स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर जमा हुए। उन्होंने दोपहर तक रोष जताया और फिर अपने घर लौट गए। बैंक अधिकारी जसपाल सिंह, विकास, वेंकटेश नारायण, प्रीतम गोयत और अंग्रेज सिंह ने फेडरेशन की प्रमुख मांगों पर बात की। उनकी मुख्य मांग पांच-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करना है। यूनियनों के अनुसार, 8 मार्च 2024 को इस पर सहमति बनी थी। हालांकि, दो वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया है।लंबित मांगें और भविष्य की हड़तालफेडरेशन ने भेदभावपूर्ण पीएल आई योजना वापस लेने की मांग की है। उन्होंने पीएल आई में बदलाव से पहले द्विपक्षीय वार्ता का आग्रह किया। पेंशन अद्यतन, समान डीए सूत्र और एनपीएस कर्मचारियों को ओटीएस विकल्प भी उनकी मांगों में हैं। 8 और 9 सितंबर की वार्ता में पांच-दिवसीय बैंकिंग सप्ताह पर कोई समाधान नहीं निकला। बैंक अधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगें न मानने पर 28 से 30 सितंबर तक तीन दिवसीय, और 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन देशव्यापी हड़ताल होगी।