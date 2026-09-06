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Karnal News: तीसरी मंजिल से गिरकर श्रमिक की मौत

Sun, 06 Sep 2026 02:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:19 AM IST
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Worker dies after falling from third floor
साहा के पिलखनी गांव में हादसे के बाद मौके पर पड़ी मशीन। पुलिस
साहा। लिंटर डालने के दौरान हुआ हादसा, , ठेकेदार पर प्राथमिकी दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
साहा। पिलखनी गांव में शनिवार सुबह लिंटर डालने के दौरान लिफ्ट वाली मिक्सर मशीन के चैनल बांधते समय पत्ती टूटने से 50 वर्षीय श्रमिक जसबीर सिंह तीसरी मंजिल से गिर गए। इस हादसे में उनके सिर, मुंह और टांग पर गंभीर चोटें आईं। सहकर्मियों ने उन्हें तुरंत छावनी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई राजकुमार के बयानों के आधार पर ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छावनी के महेश नगर निवासी राजकुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका छोटा भाई जसबीर सिंह (निवासी गांव उपलाना) कई वर्षों से लिंटर डालने का काम करता था। शनिवार सुबह करीब 9 बजे उन्हें सूचना मिली कि पिलखनी में काम के दौरान जसबीर हादसे का शिकार हो गया है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जसबीर को मृत घोषित कर दिया था।
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राजकुमार का आरोप है कि ठेकेदार राजेश (निवासी कलाल माजरा) ने मजदूरों की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। कार्यस्थल पर न तो सेफ्टी बेल्ट उपलब्ध कराई गई थी और न ही हेलमेट। ठेकेदार की इस लापरवाही के कारण उसके भाई की जान चली गई। जांच अधिकारी साहा थाना राजेश कुमार ने बताया कि मृतक के भाई के बयानों के आधार पर मामले की तफ्तीश जारी है।
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तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
घर में अब जसबीर की पत्नी शिम्मी , बेटी नेहा (22), बेटे हर्ष (20) और नवदीप (18) हैं। तीनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस अनहोनी से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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