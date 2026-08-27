Karnal News: मांग नहीं मानी तो क्या करेंगे... विधायक जांबा बोले- प्रधान कहें तो आज दे दूंगा इस्तीफा

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करीब तीन घंटे तक रोड़ भवन में बैठक चली। इसमें कमेटी में शामिल 101 सदस्य प्रदेशभर से पहुंचे। अखिल भारतीय रोड़ महासभा के प्रधान बलकार सिंह ने कहा कि हम सरकार के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं और पर्याप्त समय भी दे रहे हैं। सरकार गंभीरता से बात को ले रही है, उम्मीद है उनके पक्ष में फैसला आएगा। पूंडरी के विधायक सतपाल जांबा ने कहा कि वह सरकार तक समाज की हर बात को पहुंचाएंगे।सदस्य परमजीत ने कहा कि चुनाव में बिरादरी ने 90 प्रतिशत वोट भाजपा को दिए। विधानसभा में हमारे विधायक बैठे हैं, उन पर गर्व है। भाजपा सरकार सच्चाई को ऊपर लाएगी। विधायक जांबा से प्रार्थना है कि सदन में आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने विधायक की बात भी नहीं मानी तो भाजपा का विरोध करें। हम आपको विधायक दोबारा चुन लेंगे।सदस्य इंद्र सिंह ने कहा कि हमारी मांगें नहीं मानी तो बायकॉट किया जाएगा। सदस्य शमशेर सिंह ने कहा कि किसी भी दल का आदमी है, वो यहां भाईचारे में आए, नेता बनकर न आए। भाईचारे और समाज के लिए सभी एकजुट हैं। एडवोकेट अंशुल चौधरी ने भी विचार रखे।नीलोखेड़ी विधायक ने जनभावनाओं को कुचलापत्रकारों से बातचीत में प्रधान बलकार सिंह ने कहा कि नीलोखेड़ी में मुख्यमंत्री की रैली क्यों स्थगित हुई, इस पर सरकार जाने, उन्हें ज्यादा पता है। हो सकता है अल्टीमेटम के भय में रद्द की हो लेकिन नीलोखेड़ी के विधायक भगवानदास कबीरपंथी ने रैली का आयोजन रखकर समाज की जनभावनाओं को कुचलने का काम किया है। हर्ष नीलोखेड़ी के गांव का ही रहने वाला था। विधायक को वैसे ही रैली नहीं रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि समाज के सोशल मीडिया पेज ब्लॉक हो रहे हैं, सरकार से मांग है कि ऐसा रवैया न अपनाएं।