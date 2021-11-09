Karnal News: दो हजार कर्मी आक्रोश रैली में लेंगे हिस्सा

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करनाल। हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन की बैठक कर्ण पार्क में हुई। छज्जू राम ने कहा कि देश के तमाम कर्मचारी, मजदूर और किसान 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली आक्रोश रैली में शामिल होंगे। जिला प्रधान कर्मबीर व जिला सचिव दीपक कुमार ने कहा कि करनाल से दो हजार से ज्यादा कर्मचारी हिस्सा होंगे। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन नीति बहाल करने व आठवां वेतन आयोग लागू करने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। शिव कुमार, मनेश कुमार, सुमन देवी, धर्मेंद्र, बलविंद्र, बलकार सिंह, ईश्वर सिंह मौजूद रहे।