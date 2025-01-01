Karnal News: घरौंडा में नए प्रोजेक्ट जल्द होंगे शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:16 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
घरौंडा/करनाल। गांव चौरा में सेवा ज्योति कलश यात्रा के स्वागत के दौरान विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने स्पष्ट किया कि अब फोकस नई योजनाओं को जमीन पर उतारने पर रहेगा। उन्होंने बताया कि गांवों में चौपाल और महिला चौपालों के निर्माण व सुधार कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। कार्यों के लिए प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके साथ ही गंदे पानी की निकासी के लिए नालों के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांव कुटेल में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं। संवाद
विज्ञापन