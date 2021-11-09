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तरावड़ी। गीता मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दो दिवसीय खेल समारोह शुरू हुआ। इसमें नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं। पहले दिन नर्सरी से चौथी कक्षा तक के बच्चों ने लेमन रेस, बोरी रेस, बैलून रेस, फ्रॉग रेस और चम्मच रेस में हिस्सा लिया। प्रधानाचार्या रागिनी राय ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। प्रबंधक बालकृष्ण त्रिपाठी मुख्य अतिथि रहे। विजेताओं को सोमवार को प्रमाणपत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया जाएगा।