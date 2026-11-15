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Karnal News: धान खरीद का आज अंतिम दिन, मंडियों में अब भी 1.97 लाख एमटी धान पड़ा

Sun, 15 Nov 2026 02:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 02:50 AM IST
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Today is the last day of paddy procurement, 1.97 lakh MT of paddy still lying in the mandis.
धान खरीद का आज अंतिम दिन, मंडियों में अब भी 1.97 लाख एमटी धान पड़ा - फोटो : धान खरीद का आज अंतिम दिन, मंडियों में अब भी 1.97 लाख एमटी धान पड़ा
1326 करोड़ रुपये का भुगतान, हजारों किसानों को अब भी इंतजार
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संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। धान खरीद सीजन का रविवार को अंतिम दिन है, लेकिन जिले की मंडियों में अब भी 3,960 मीट्रिक टन (एमटी) धान की खरीद बाकी है। आखिरी दौर में निजी खरीदारों ने खरीद की रफ्तार बढ़ाई है। इसके बावजूद कुल आवक के मुकाबले खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। अब तक जिले की मंडियों में 10,36,148 एमटी धान पहुंच चुका है। इसमें से सरकारी एजेंसियों ने 8,98,188 एमटी और निजी खरीदारों ने 1,34,000 एमटी धान खरीदा है। इस तरह कुल खरीद 10,32,188 एमटी तक पहुंच गई है।
खरीद के मुकाबले उठान की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सरकारी और निजी खरीदारों की कुल खरीद में से अब तक 8,34,905 एमटी धान का उठान हुआ है। ऐसे में 1,97,283 एमटी धान मंडियों में पड़ा है। कुल खरीद के मुकाबले उठान करीब 81 प्रतिशत ही हुआ है। इससे साफ है कि खरीद सीजन समाप्त होने के बाद भी मंडियों से धान का उठान जारी रहेगा। उठान में देरी के कारण मंडियों में जगह की कमी और किसानों की परेशानी बढ़ रही है।
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उधर, किसानों को भुगतान के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। अब तक किसानों को 1,326 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जबकि हजारों किसानों की पेमेंट अभी अटकी हुई है। उठान में देरी का असर भुगतान प्रक्रिया पर भी पड़ रहा है। किसानों की मांग है कि मंडियों में पड़े धान का जल्द उठान करवाकर बकाया राशि जारी की जाए, ताकि उन्हें अपनी फसल की रकम के लिए और इंतजार न करना पड़े।
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मौसम खराब, खुले में पड़े धान के कट्टे
शनिवार सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। आसमान में हल्के बादल छाए रहे और कोहरा भी रहा। वहीं, मंडियों में खरीदे गए धान के हजारों कट्टे शेडों के बाहर खुले में पड़े हैं। ऐसे में बारिश होने पर धान भीगने का खतरा बना हुआ है। उठान में देरी के कारण किसानों और आढ़तियों की चिंता बढ़ गई है। यदि मौसम खराब होता है तो खुले में रखे धान को नुकसान पहुंच सकता है।


सरकारी खरीद धीमी होने के कारण अंतिम तारीख नजदीक आने पर निजी खरीदारों को भी खरीद में शामिल किया गया। इससे खरीद की रफ्तार में तेजी आई है। फिलहाल मंडियों में 3,960 एमटी धान की खरीद बाकी है, जिसे रविवार को पूरा कर लिया जाएगा।
- सुनील ढुल, मंडी सुपरवाइजर, करनाल
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