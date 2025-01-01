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Karnal News: गर्ज दंगल शुरू, महिला पहलवानों ने दिखाया दमखम

Sat, 17 Oct 2026 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:42 AM IST
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The wrestling action begins; female wrestlers showcase their strength
श्री राम लीला मैदान में श्री जगदंबा देवी पंखा दंगल कमेटी की ओर से आयोजित दंगल में जीत के दमखम द
करनाल। श्री जगदंबा देवी पंखा दंगल कमेटी ने रामलीला मैदान में तीन दिवसीय गर्ज दंगल का आयोजन किया। इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश के पहलवानों ने दमखम दिखाया। शुक्रवार को दंगल में महिला पहलवानों ने भी शानदार प्रदर्शन कर गर्ज की कुश्ती में जगह बनाई।
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दुपेड़ी के पारस ने साहिल सोनी को और रोहतक के अंशु ने ब्रास के बलविंद्र को हराया। राजस्थान के रिषभ ने गगसीना के हर्ष को मात दी। संगहोई, पुरखास, बाल पबाना और सालवान के कई पहलवानों ने भी अपने मुकाबले जीते।
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कर्ण स्टेडियम, गगसीना और मंगलौरा के पहलवानों ने भी शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज की। दंगल में महिला पहलवानों ने भी पुरुष पहलवानों के साथ प्रतिभा दिखाई। कर्ण स्टेडियम की नमिता ने उचाना की देव को और यशिका ने कुरुक्षेत्र की स्वाति को हराया। कुरुक्षेत्र की काजल ने अंबाला की मनजीत को हराकर गर्ज की कुश्ती में अपनी जगह पक्की की।
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इस अवसर पर कमेटी के प्रधान रामधन कांबोज, उपप्रधान पालाराम पहलवान और महासचिव फूल सिंह सहित कई सदस्य मौजूद रहे।
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