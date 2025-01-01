Karnal News: गर्ज दंगल शुरू, महिला पहलवानों ने दिखाया दमखम

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दुपेड़ी के पारस ने साहिल सोनी को और रोहतक के अंशु ने ब्रास के बलविंद्र को हराया। राजस्थान के रिषभ ने गगसीना के हर्ष को मात दी। संगहोई, पुरखास, बाल पबाना और सालवान के कई पहलवानों ने भी अपने मुकाबले जीते।कर्ण स्टेडियम, गगसीना और मंगलौरा के पहलवानों ने भी शानदार प्रदर्शन कर जीत दर्ज की। दंगल में महिला पहलवानों ने भी पुरुष पहलवानों के साथ प्रतिभा दिखाई। कर्ण स्टेडियम की नमिता ने उचाना की देव को और यशिका ने कुरुक्षेत्र की स्वाति को हराया। कुरुक्षेत्र की काजल ने अंबाला की मनजीत को हराकर गर्ज की कुश्ती में अपनी जगह पक्की की।इस अवसर पर कमेटी के प्रधान रामधन कांबोज, उपप्रधान पालाराम पहलवान और महासचिव फूल सिंह सहित कई सदस्य मौजूद रहे।