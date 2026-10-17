Karnal News: राज्यस्तरीय कुश्ती व केसरी अखाड़ा के लिए 17 और 18 को होंगे ट्रायल

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जिला खेल अधिकारी करनाल सत्यवीर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ वर्ग में कुमार व केसरी श्रेणी के खिलाड़ियों के वजन 18 अक्तूबर को सुबह 8 से 9 बजे तक होंगे। वजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रायल लिए जाएंगे। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को निर्धारित समय पर पहुंचना होगा। साथ में दो पासपोर्ट आकार के फोटो, परिवार पहचानपत्र, जिला निवासी प्रमाणपत्र अथवा शिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र और पासपोर्ट की प्रति लाना अनिवार्य है। जिला खेल अधिकारी करनाल सत्यवीर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ वर्ग में कुमार व केसरी श्रेणी के खिलाड़ियों के वजन 18 अक्तूबर को सुबह 8 से 9 बजे तक होंगे। वजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रायल लिए जाएंगे।उन्होंने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को निर्धारित समय पर पहुंचना होगा। साथ में दो पासपोर्ट आकार के फोटो, परिवार पहचानपत्र, जिला निवासी प्रमाणपत्र अथवा शिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र और पासपोर्ट की प्रति लाना अनिवार्य है।

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करनाल। राज्यस्तरीय कुमार, केसरी व कुश्ती अखाड़ा प्रतियोगिता-2026 के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के आधार पर किया जाएगा। अंडर-17 और अंडर-20 आयु वर्ग के लड़के व लड़कियों के वजन 17 अक्तूबर को सुबह 8 से 9 बजे तक लिए जाएंगे।