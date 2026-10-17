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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Trials for the state-level wrestling competition and 'Kesari Akhada' will be held on the 17th and 18th.

Karnal News: राज्यस्तरीय कुश्ती व केसरी अखाड़ा के लिए 17 और 18 को होंगे ट्रायल

Sat, 17 Oct 2026 02:20 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:20 AM IST
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Trials for the state-level wrestling competition and 'Kesari Akhada' will be held on the 17th and 18th.
करनाल। राज्यस्तरीय कुमार, केसरी व कुश्ती अखाड़ा प्रतियोगिता-2026 के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के आधार पर किया जाएगा। अंडर-17 और अंडर-20 आयु वर्ग के लड़के व लड़कियों के वजन 17 अक्तूबर को सुबह 8 से 9 बजे तक लिए जाएंगे।
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जिला खेल अधिकारी करनाल सत्यवीर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ वर्ग में कुमार व केसरी श्रेणी के खिलाड़ियों के वजन 18 अक्तूबर को सुबह 8 से 9 बजे तक होंगे। वजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रायल लिए जाएंगे।
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उन्होंने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों को निर्धारित समय पर पहुंचना होगा। साथ में दो पासपोर्ट आकार के फोटो, परिवार पहचानपत्र, जिला निवासी प्रमाणपत्र अथवा शिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र और पासपोर्ट की प्रति लाना अनिवार्य है।
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