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Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Netball trials for the Khel Mahakumbh will be held today.

Karnal News: खेल महाकुंभ के लिए आज होंगे नेटबाॅल के ट्रायल

Sat, 17 Oct 2026 02:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:24 AM IST
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Netball trials for the Khel Mahakumbh will be held today.
करनाल। खेल महाकुंभ 2026-27 सत्र में शामिल होने वाले खिलाड़ी 17 अक्तूबर को नेटबॉल के ट्रायल दे सकेंगे। ट्रायल सुभरी गांव के करनाल इंटरनेशनल स्कूल में लिए जाएंगे।
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जिला खेल विभाग की ओर से सभी प्रबंध कराए गए हैं। ट्रायल में चयनित खिलाड़ी खेल महाकुंभ में भाग ले सकेंगे। जिला खेल अधिकारी सत्यवीर सिंह ने बताया कि ट्रायल सुबह 9 बजे से शुरू होंगे। इसमें जिले के खिलाड़ी ही शामिल हो सकते है। खिलाड़ी को ट्रायल में भाग लेने के लिए हरियाणा स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटो, परिवार पहचानपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य है। संवाद
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